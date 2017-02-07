هل تسبب أدوية حرقة المعدة الخرف و الزهايمر ؟

حذرت دراسات حديثة من تأثير اسخدام أدوية “حرقة المعدة” على القدرات العقلية على مدى بعيد، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالخرف أو #ألزهايمر، بحسب مجلة ساينتفيك أميركان المتخصصة.

ويعاني الكثيرون من زيادة في أحماض المعدة لأسباب كثيرة، منها عسر الهضم، ويصف الأطباء أدوية مثبطة لإنتاج الحمض المعدي، تسمى بمثبطات مضخة البروتون، لأولئك الذين يعانون من حموضة مزمنة تشعرهم بالحرقة.

ونشرت دورية جاما نيورولوجي المتخصصة في الأعصاب دراسة فحصت 75 ألف شخص ممن في عمر 75 عاما فأكثر وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، ووجدت أن الذين كانوا يتعاطون أدوية مثبطة للحموضة منهم، وعددهم 30 ألفا، كانوا عرضة أكثر للإصابة بالخرف بنسبة 44 في المئة من هؤلاء الذين لم يتناولوا هذه العقاقير.

ولم يكن لدى الخاضعين للدراسة أي مؤشرات على الإصابة بالخرف من قبل، لكن بعد خمس سنوات ظهرت أعراض الخرف على بعضهم مقترنة باستخدامهم لعقاقير مضادة لحرقة المعدة.

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