هولندا : محاكمة لاجئ هدد بتقطيع الأوروبيين إرباً !

تحاكم السلطات الهولندية طالب لجوء هدد من داخل سجنه بأنه سيعود إلى بلاده ويقوم بتقطيع أي شخص أوروبي يراه إرباً، انتقاماً.

صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن طالب اللجوء الجزائري (38 عاماً) أطلق هذا التهديد من داخل سجنه في مدينة تير أبل.

ونقلت الصحيفة عن محامي اللاجئ، فريك فان دير بروخا، قوله إن موكله كان غاضباً ومساءاً عندما قال ذلك الكلام، علماً أنه احتجز بداية لسبب لم يذكره المحامي أو الإعلام الهولندي، ثم تم نقله إلى سجن المشتبه بهم بقضايا الإرهاب بعد هذه التهديدات.

ووصل إلى هولندا العديد من اللاجئين الجزائريين والمغاربة، لكن فرصتهم بالحصول على حق اللجوء معدومة، بحسب الصحيفة.

عكس السير