وسائل إعلام كردية : طفل من الحسكة يضرم النار بنفسه بعد الاعتداء عليه جنسياً في سجن بكردستان العراق

قالت وسائل إعلام كردية، إن طفلاً من مدينة الحسكة، أضرم النيران في جسده بعد أن تعرض لاعتداء جنسي في سجن الإصلاح بدهوك.

وقالت “وكالة روج نيوز”، يوم أمس الاثنين، إن الفتى (14 عاماً) أضرم النار بجسده في سجن الإصلاح بدهوك بعد أن تعرض لإعتداء جنسي، حيث بلغت نسبة تعرضه لحروقات إلى 85%، وهو الآن تحت المراقبة المشددة في المشفى.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم شرطة دهوك، هيمن سليمان، قوله: “لا استطيع أن أصرح بشيء بشأن الحادثة هذه قضية متعلقة بإدارة السجن”، فيما قال المتحدث باسم إدارة السجن: “لا نريد التصريح بهذا الشأن، سأعاود الاتصال بكم في وقت لاحق”.

والفتى هو من أهالي مدينة الحسكة ، وكان جاء إلى باشور كردستان واعتقل في دهوك مؤخراً، دون الحصول على معلومات أكثر حول الفتى المعتدى عليه، ومعرفة هويته.

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