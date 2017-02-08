ألمانيا : ميركل تنوي تسريع عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم

تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا توسيع صلاحياتها في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين لتخفيف العبء عن الولايات، وفق ما أكدته مصادر إعلامية محلية متطابقة.
وبحسب موقع شبيغل أونلاين الألماني، فإنه من المنتظر مناقشة خطة من 16 نقطة في الاجتماع المقبل بين الحكومة الاتحادية ورؤساء حكومات الولايات يوم غد الخميس بحضور المستشارة ميركل، لإقرار آليات تسرّع عملية ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوءهم.
وتعد خطة ترحيل المهاجرين من أكبر التحديات التي تواجهها ميركل، وقد شددت في اجتماع سابق لإدارة حزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أنه و”في الأشهر القليلة المقبلة سيكون الأهم الترحيل ثم الترحيل.. وأكرر الترحيل مرة أخرى”، حسب قول المستشارة. (DPA)
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يلا عالكنايس من سنة واقل من سنة زرت الفاتيكان 90% الراهبات هينيك من التيبت وافريقيا ودول متخلفة وعندما سألت زميلتي الايطالية قالت لي هم مهاجرين مرفوضة طلباتهم لجئو الى الكنائس للبقاء في ايطاليا وانضموا للرب ، وحتى عندما تذهب للفاتيكان آخر محطة مترو بعيدة عن الفاتيكان شي 2 كيلو بدك تمشي بعدها طول الطريق على الجانبين بسطات كلها من بنغلاديش وباكستان والهند ببيعيوك صلبان هاي خط ايدو البطرك عليها وهاي نام تحتها ومن هالقصص بتحس حالك بكراتشي او بدول من العالم الثالث من كتر البسطات والبنغلادشية