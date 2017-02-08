ألمانيا : ميركل تنوي تسريع عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم

تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا توسيع صلاحياتها في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين لتخفيف العبء عن الولايات، وفق ما أكدته مصادر إعلامية محلية متطابقة.

وبحسب موقع شبيغل أونلاين الألماني، فإنه من المنتظر مناقشة خطة من 16 نقطة في الاجتماع المقبل بين الحكومة الاتحادية ورؤساء حكومات الولايات يوم غد الخميس بحضور المستشارة ميركل، لإقرار آليات تسرّع عملية ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوءهم.

وتعد خطة ترحيل المهاجرين من أكبر التحديات التي تواجهها ميركل، وقد شددت في اجتماع سابق لإدارة حزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أنه و”في الأشهر القليلة المقبلة سيكون الأهم الترحيل ثم الترحيل.. وأكرر الترحيل مرة أخرى”، حسب قول المستشارة. (DPA)

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