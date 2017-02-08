ألماني ” ضخم ” يعتدي بالضرب على لاجئين سوريين في تورينغن

قالت صحيفة “أوست تورينغر تسايتونغ” الألمانية، إن مجهولا اعتدى على لاجئين سوريين في مدينة غيرا الواقعة في ولاية تورينغن وسط ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الاعتداء وقع يوم الاثنين، السادس من شباط، أمام متجر لبيع الملابس في المدينة.

وقالت الشرطة، إن الحادثة بدأت بمشادة كلامية بين المعتدي والمعتدى عليهما (22 و28 عاماً).

وذكرت أن أحد الشابين أصيب بجروح طفيفة، ولم يكن هناك ضرورة لنقله إلى المشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن المعتدي فر بعد الحادث باتجاه شارع باخ غاسه شتراسه، ووفاً لشهود عيان، فإن طوله يبلغ حوالي مترين، وهو ذو بنية قوية ولديه شعر قصير جداً، وكان يرتدي وقت الحادثة سترة جلدية.

وأضاف الشهود أن المعتدي كان بصحبة امرأة شقراء مع طفل.

وطالبت الشرطة من يملك معلومات عن الحادثة الاتصال على الرقم “03658290”.

عكس السير