النظام يعمل على افتتاح ” مطار مدني ” في طرطوس

قام صفوان أبو سعدى، محافظ بشار الأسد في طرطوس، بجولة إطلاعية على موقع المطار الزراعي في منطقة عمريت جنوبب المدينة بهدف دراسة الواقع الحالي للمطار وإمكانية تحويله إلى مطار مدني.

ونقل إعلام النظام عن عضو المكتب التنفيذي “علي مرشد علي” قوله إنه تم بحث إمكانية تحويل المطار الزراعي إلى مطار مدني يسمح بهبوط الطائرات المدنية لحل مشكلة النقل الجوي سواء بين المحافظات أو بين سوريا والدول المجاورة، موضحاً أنه تم الانتهاء من الدراسة المتكاملة فيما يتعلق بالمهبط القائم حالياً، والذي لا يفي بغرض هبوط الطائرات المدنية ذات الحجم الأكبر.

وبين أنه من الممكن تحويل المطار الحالي إلى مدني ضمن المواصفات الدولية المحددة بأنظمة الطيران من خلال ردم مساحات واسعة من الأرض المجاورة حتى عرض 200 م و طول بحدود 2900 م.

وأشار مدير الخدمات الفنية “علي رستم” إلى أنه تم الانتهاء من المسح الطبوغرافي ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عائق لدى المحافظة لتنفيذ المشروع.

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