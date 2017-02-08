بشار الأسد : دماء الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا لا تقدر بالمال

نقلت قناة “الميادين” التابعة للنظام عن بشار الأسد قوله، إن دماء الجنود الروس في سوريا لا تقدر بثمن.

وقالت القناة، عبر موقعها الإلكترونية، إن بشار الأسد قال “أمام مشرعين روس”، إن “قطرة دم واحدة لجندي روسي قتل على أرضنا هي أغلى بالنسبة لنا من أي دعم عسكري”.

وأضاف أمام “محامين روس”: “الأوضاع في سوريا تسير بالمنحى الذي ترغب به دمشق وموسكو”.

وأكد، بحسب القناة، أن “دماء الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا لا تقدّر بالمال”.

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