بشار الأسد : دماء الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا لا تقدر بالمال

نقلت قناة “الميادين” التابعة للنظام عن بشار الأسد قوله، إن دماء الجنود الروس في سوريا لا تقدر بثمن.
وقالت القناة، عبر موقعها الإلكترونية، إن بشار الأسد قال “أمام مشرعين روس”، إن “قطرة دم واحدة لجندي روسي قتل على أرضنا هي أغلى بالنسبة لنا من أي دعم عسكري”.
وأضاف أمام “محامين روس”: “الأوضاع في سوريا تسير بالمنحى الذي ترغب به دمشق وموسكو”.
وأكد، بحسب القناة، أن “دماء الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا لا تقدّر بالمال”.
عكس السير
قيم الخبر
لا تقدر بمال !!!!!! بماذا تقدر بالتاكيد بخرى
دماء الشعب السوري الذي لا تنتمي اليه بماذا تقدر !!!! حسبنا الله ونعم الوكيل
والله كلام صح دماء الجنون الروس ام دماء اطفال وشباب ونساء سورية فلبس لها اي اهمية بالنسية له اي رئيس يتغني بدما الجنون الذين يحتلوه هلى يصلح ان يكون رئيس ويحكم شعب انه مرؤس وليس رئيس