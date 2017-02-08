تركيا : قدمنا خطة لطرد ” داعش ” من الرقة .. و أولويتنا إقامة منطقة آمنة بين اعزاز و جرابلس

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قدمت خطة مفصلة لطرد تنظيم “داعش” من مدينة الرقة معقله الرئيسي في شمال سوريا.

وأضاف كالين أن “هناك مناقشات جارية حول هذا الأمر”، دون تقديم المزيد من التوضيحات حول الأطراف المشاركة فيها (المناقشات).

وذكر كالين في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية أن التنسيق مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة بشأن الضربات الجوية في الأيام العشرة الماضية كان أفضل وأن الأولوية بالنسبة لأنقرة هي إقامة منطقة آمنة بين بلدتي إعزاز وجرابلس السوريتين.

بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو “في الأيام الأخيرة، حققت قواتنا الخاصة، وجنود وأفراد الجيش السوري الحر تقدما واضحا” في الباب.

وأضاف أن “الهدف التالي في سوريا، هو عملية الرقة. من الضروري القيام بعملية الرقة، ليس مع الجماعات الإرهابية، لكن مع الأشخاص المناسبين” في إشارة إلى الميليشيات الكردية حلفاء واشنطن في مكافحة تنظيم “داعش”.

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