حلب : الجيش الحر يدخل ” الباب ” و يسيطر على مناطق فيها .. و مصير المدينة و المعركة التي تليها حائر بين تركيا و روسيا ( فيديو + صور )

تمكنت فصائل الجيش الحر المنضوية تحت لواء عملية درع الفرات المدعومة من الجيش التركي، من الدخول لمدينة الباب الخاضعة لسيطرة داعش للمرة الأولى.

وأعلنت الفصائل يوم أمس عن بدء التقدم صوب المدينة، بدعم من الطيران التركي، وبمشاركة قوات تركية خاصة، وفق تأكيدات ناشطين ميدانيين.

وقال الجيش التركي، الأربعاء، إن الجيش الحر تمكن من السيطرة على تلال إستراتيجية في مدينة الباب، كما أعلن “تحييد 58 إرهابيًا من داعش واستهداف 254 هدفًا تابعًا للتنظيم.

من جهتها، أكدت فصائل درع الفرات أنها سيطرت على جبل عقيل والمشفى الوطني والدوار الغربي والمحلي والسكن الشبابي، غربي المدينة، بعد معارك شهدت مقتل حوالي 30 عنصراً من “داعش”.

وبث ناشطون صوراً ومقاطع مصورة تظهر المناطق التي سيطر عليها الجيش الحر داخل المدينة.

ومنذ أسابيع يعاني المدنيون داخل المدينة من أوضاع مأساوية في ظل محاصرتها بشكل شبه كامل، من قبل درع الفرات من جهة، وميليشيات بشار الأسد من جهة أخرى، وعدم تسهيل التنظيم نزوحهم منها.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد العشرات من المدنيين جراء القصف الجوي والمدفعي الذي طال المدينة منذ بدء الحملة، فيما قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم “داعش” اليوم، إن “خمس عوائل مكونة من ثلاثين شخصا قتلوا، جراء غارات جوية أمريكيا وتركيا وقصف مدفعي على المدينة”.

وكانت قوات النظام تقدمت خلال الأيام القليلة الماضية من الجهة الجنوبية للمدينة، وباتت على بعد بضعة كيلو مترات منها، وفي ظل التصريحات التركية الروسية المتضاربة حول التعاون والأهداف المفترضة لكلا الطرفين في سوريا، فإن مصير المدينة وما يلي السيطرة عليها، لا يمكن لأحد أن يتنبأ به.

عكس السير