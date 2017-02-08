عاصي الحلاني ينفي امتلاكه ” كافيه ” الجريمة المروعة في مصر

نفت الإدارة الإعلامية للفنان اللبناني #عاصي_الحلاني ما تردد بشأن امتلاكه لمطعم وكافيه “كييف”، الذي شهد مقتل الشاب المصري “محمود بيومي”، عقب نهاية مباراة #مصر و #الكاميرون، الأحد الماضي

وأكد ماجد الحلاني مدير أعمال عاصي الحلاني أن المطعم الواقع بالعاصمة المصرية القاهرة، ليس من أملاك المطرب اللبناني وأن الأخير لا يمتلك سوى مطعمين في لبنان وجدة يحملان اسم “عاصي ريستوران”، وليست لديه أي ممتلكات في مصر.

ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه الشخصي على تويتر تغريدة كتب فيها: “عاصي الحلاني ينفي ماتردد عن امتلاكه مطعم في مصر، ولاعلاقة له بالمطعم الذي حدثت فيه حالة القتل به.. نتمنى من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الخبر”.

وشهد أحد فروع سلسلة مطاعم “كييف” في مدينة مصر الجديدة بالقاهرة، يوم الأحد، حادثة قتل الشاب المصري “محمود بيومي” من قبل مسؤولي المطعم، أمام خطيبته، عقب مباراة المنتخب المصري مع المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الأفريقية وفق ما ذكرت قناةروسيا اليوم ، وطُعن الشاب في الصدر على يد أحد العاملين بالمطعم، عقب مشادة كلامية بين الضحية والعمال، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور.

وأفادت مصادر عدة بأنه قبل انتهاء المباراة بلحظات، أراد “محمود بيومي” الخروج مع خطيبته من المطعم قبل الزحام، ولكن عامل المقهى أصر على عدم الخروج حتى دفع محمود ثمن المشروبات، ولكنه انفعل بسبب المعاملة التي لقيها الزبائن، مما جعل أحد العاملين ينقض عليه ويطعنه طعنتين بحسب شهود العيان.

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