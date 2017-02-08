” لن ألعب طالما أن هناك مدفعاً يقصف السوريين ” .. فراس الخطيب ينقض العهد و ينضم إلى ” المنتخب السوري ” ( فيديو )

أعلن مدير المنتخبات الكروية في سوريا “فادي دباس”، أن فراس الخطيب سيكون ضمن قائمة “المنتخب السوري” في مباراته ضد أوزباكستان ضمن مباريات المجموعة الأولى لتصفيات آسيا لكأس العالم 2018.

ويأتي هذا التصريح ليؤكد ما قاله الخطيب نفسه لقناة روسيا اليوم الشهر الماضي، حيث أكد أن “تمثيل المنتخب والوطن شرف لكل لاعب”.

وكان فراس الخطيب من أوائل الرياضيين الذين أعلنوا مساندتهم للثورة السورية، كما أنه أكد في تموز من العام 2012 أنه لن يلعب للمنتخب السوري في ظل استمرار قصف النظام للسوريين.

ومنذ ذلك التصريح، لم يخرج الخطيب بأي تصريح علني داعم للثورة أو مندد بالنظام، لتنقل عنه قناة روسيا اليوم قوله مؤخراً : “قبول الدعوة لأن تمثيل المنتخب وتمثيل الوطن شرف لكل لاعب .. كانت هناك بعض الإجراءات ولكن لم يكن هناك تواصل من الاتحاد معي حول هذا الموضوع .. فمن هذا المنطلق تحديدا لي عتب على الاتحاد بسبب عدم وجود تواصل حول هذا الموضوع .. وقد ذكرت في لقاء مباشر لي مع المتابعين عبر صفحتي في الفيسبوك التفاصيل الكاملة عن سؤالكم هذا”.

وأضاف الخطيب الذي كان جهاد قصاب، زميله في فريق الكرامة، واحداً من أحدث ضحايا التعذيب في سجون بشار الأسد: “أي شخص أو أي لاعب يمثل منتخب سوريا يجب أن يكون على قدر المسؤولية ويفرح الشعب السوري بكل أطيافه رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا .. وبإذن الله سيفرح الجميع عن طريق الرياضة وستكتمل الفرحة بالتأهل إلى كأس العالم .. وستكون فرحة كبيرة رغم الأسى والأيام الصعبة .. وإن شاء الله عن طريق كرة القدم ستدخل الفرحة إلى كل بيت في سوريا إن شاء الله”.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن فادي دباس قوله إن “فراس الخطيب جاهز لخوض مباراة أوزبكستان، وهو سيكون ضمن القائمة المستدعاة للمباراة بعد أن طلب المدرب أيمن الحكيم توجيه الدعوة له لتمثيل المنتخب في المباراة القادمة”.

كما أشار إلى أن الاتحاد السوري لن يقبل بأن يلعب لاعب نادي أهلي جدة، عمر السومة لمنتخب آخر غير المنتخب السوري.

وعن ذلك قال: “لقد وجهنا له الدعوة أكثر من أربع أو خمس مرات للالتحاق بالمنتخب ورفض تمثيل المنتخب، حتى أننا تلقينا اعتذارا رسميا من ناديه أخبرنا ان اللاعب يرفض اللعب للمنتخب السوري لأسباب خاصة، لذلك أعتقد ان قضية اللاعب النتهت، أما بشأن منحه الجنسية السعودية، فنحن لم نتلق شيئا بهذا الشأن، وهناك قوانين وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم يجب أن تتبع، وأولها أنه يحق للمنتخب السوري رفض او قبول تمثيل اللاعب لمنتخب آخر، لكن القبول ان يأتي أبدا من جانب الاتحاد السوري بالتأكيد”.

وشأنها شأن أي مؤسسة يتفرض أنها “مؤسسة دولة”، حول نظام بشار الأسد ووالده الرياضة في سوريا (الاتحاد الرياضي العام)، لمافيات منظمة يديرها عدد من ضباط الجيش (رئيس الاتحادهو اللواء موفق جمعة)، عملوا على تدميرها وجعلها مرتعاً للفساد والاسترزاق والمحسوبيات و”تطفيش” الكفاءات.

وحول النظام ملاعب كرة القدم في سوريا إلى معتقلات ومستودعات لوضع الدبابات والمدافع، كما عمل على استغلال كل الأحداث الرياضية والمنتخبات التي يفترض بها أن تمثل البلد وتكون بعيدة عن السياسة، في الترويج لبشار وجيشه والمؤامرة المزعومة التي يتعرض لها.

ورغم كل هذا الاستغلال والمتاجرة والإجرام بحق الرياضة والرياضيين، ما زال القليل من المتابعين المعارضين يحتفظون بشعرة معاوية مع “المنتخب” على اعتبار أن هناك لاعبين “معارضين” مجبرون على المشاركة فيه لأسباب مختلفة، كما أن إنجازاته ستحسب لسوريا وليس للنظام.

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