مجهول يطلع رصاصة من ” بندقية هوائية ” على طفل سوري في ألمانيا

قالت وسائل إعلامية ألمانية، اليوم الأربعاء، إن طفلاً سورياً يبلغ من العمر 3 سنوات تعرض لإصابة خطيرة بطلقة بندقية هواء أطلقها مجهول عليه في مدينة باد زالتسوفلن غربي ألمانيا.

وقال موقع هافينغتون بوست بنسخته الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفل السوري يقيم مع عائلته في مدينة كريفيلد، وكانوا، يوم الأحد، في زيارة لأحد الأصدقاء.

وعندما أرادت العائلة العودة إلى منزلها (العاشرة مساء)، بسيارة الصديق، صرخ الطفل فجأة جراء الطلقة التي اخترقت صدره وتسببت له بنزيف.

وقامت العائلة على الفور بنقله إلى أقرب مشفى، حيث اضطر الأطباء لإجراء عمل جراحي له واستخراج الطلقة.

وقال الأطباء إن الطلقة مصدرها “بندقية هوائية”، ولا خطر على حياة الطفل.

وتفترض الشرطة أن الجاني أطلق النار على الطفل من مسافة قريبة، إذ لا يمكن للرصاص اختراق جسده من مسافة بعيدة.

ولم يتم العثور على أي أثر للسلاح في مكان الحادث، أو في المنازل المحيطة.

وبحسب النيابة العامة، فإنه لا يوجد -حتى الآن- دليل على أن الحادث له خلفية سياسية أو نابع عن كره للأجانب.

عكس السير