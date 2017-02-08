موغريني : إقتصاد الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى المهاجرين

قالت وزيرة الخارجية الاوروبية، فيديريكا موغيريني، الأربعاء، في فاليتا إن أوروبا بحاجة إلى المهاجرين من أجل اقتصادها وإنه لا يمكنها حل أزمة الهجرة إلا من خلال التعاون وليس ببناء الجدران.

وافتتحت موغيريني اجتماعا بين أوروبا وأفريقيا حول أزمة الهجرة، قبل المشاركة في حفل تخريج 89 من خفر السواحل الليبيين تدربوا على أيدي عناصر بعثة “صوفيا”، العملية البحرية الأوروبية لمكافحة المهربين.

وأضافت موغيريني: “أعتقد أن على الأوروبيين أن يفهموا أننا بحاجة إلى المهاجرين من أجل اقتصاداتنا”، نظرا إلى الشيخوخة التي تواجه سكان أوروبا.

وتابعت: “من جهتها، تأخذ إفريقيا في الاعتبار تكلفة الاتجار بالبشر، والخسائر في الأرواح” مع وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 4500 شخص معظمهم من الأفارقة في البحر المتوسط العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا.

وأكدت أن “الهجرة لا يمكن أن تدار إلا من خلال التعاون والشراكة”. وقالت الوزيرة: “هناك قوى في العالم تسعى لاتباع نهج مختلف قائم على (…) بناء الجدران بدلا من الشراكات” دون الإشارة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت أن “هذه ليست الطريقة الأوروبية” مشيرة إلى أن “أوروبا لا تغلق أبوابها ولن تفعل ذلك (…) لكننا بحاجة إلى وضع حد للمأساة في البحر والصحراء. هناك أشخاص يموتون يوميا”. (AFP)

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