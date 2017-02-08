وزارة عدل بشار الأسد : التقرير حول سجن صيدنايا لا يستند على أدلة صحيحة .. و القضاة في سوريا مستقلون و محترمون

خرجت وزارة “عدل” بشار الأسد ببيان مثير للسخرية بررت فيه الجرائم المرتكبة في سجون النظام، وكذبت منظمة العفو الدولية.

ولم يكن بيان وزارة العدل مثيراً للسخرية بسبب التبريرات المضحكة الكاذبة التي ساقتها، بل أيضاً لأن كاتبيه كانوا على درجة من الجهل دفعتهم لتحويل منظمة العفو الدولية إلى “لجنة العفو الدولية”.

وقالت الوزارة في بيانها: “وزارة العدل تنفي ما تتناقله بعض وسائل الإعلام المغرضة عن أن لجنة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا مفاده أن السلطات السورية أعدمت الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا، و تستنكره أشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة و هو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غاياتٍ سياسيةٍ معروفة”.

وأضافت: “هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً لأن أحكام الإعدام في سورية لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي، وتقرير لجنة العفو الدولية يقصد به الإساءة لسمعة سورية في المحافل الدولية”.

وأكملت: “قضاة سورية رجال كبار بمواقعهم و أشخاصهم و معروفون عدداً و اسماً و ليس فقط في وزارة العدل وإنما في مجتمعاتهم و هم أشخاص مستقلون في عملهم و محترمون ولا يتدخلون في السياسة.

وختمت : “تقرير لجنة العفو الدولية جاء بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره التنظيمات الإرهابية”.

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