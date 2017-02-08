وزارة عدل بشار الأسد : التقرير حول سجن صيدنايا لا يستند على أدلة صحيحة .. و القضاة في سوريا مستقلون و محترمون

خرجت وزارة “عدل” بشار الأسد ببيان مثير للسخرية بررت فيه الجرائم المرتكبة في سجون النظام، وكذبت منظمة العفو الدولية.
ولم يكن بيان وزارة العدل مثيراً للسخرية بسبب التبريرات المضحكة الكاذبة التي ساقتها، بل أيضاً لأن كاتبيه كانوا على درجة من الجهل دفعتهم لتحويل منظمة العفو الدولية إلى “لجنة العفو الدولية”.
وقالت الوزارة في بيانها: “وزارة العدل تنفي ما تتناقله بعض وسائل الإعلام المغرضة عن أن لجنة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا مفاده أن السلطات السورية أعدمت الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا، و تستنكره أشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة و هو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غاياتٍ سياسيةٍ معروفة”.
وأضافت: “هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً لأن أحكام الإعدام في سورية لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي، وتقرير لجنة العفو الدولية يقصد به الإساءة لسمعة سورية في المحافل الدولية”.
وأكملت: “قضاة سورية رجال كبار بمواقعهم و أشخاصهم و معروفون عدداً و اسماً و ليس فقط في وزارة العدل وإنما في مجتمعاتهم و هم أشخاص مستقلون في عملهم و محترمون ولا يتدخلون في السياسة.
وختمت : “تقرير لجنة العفو الدولية جاء بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره التنظيمات الإرهابية”.
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باعتقد مو جملة لجنة العفو الدولية يلي بتستحق نوقف عندها..غباء المعلومات العامة عند النظام مو جديد وما عاد يستوقف حدا.. بالنسبة الي جملة فلماذا لم تعدمهم السلطات السورية ولماذا اطلقت سراحهم ان كان قد اعدمت غيرهم هي الجملة المهمة فعليا!!! لانو الجحش ابن البغل يلي كتب البيان ما انتبه انو النزلاء السابقين بسجن صيدنايا يلي انعمل معهن مقابلات لما طلعوا دخلوا السجن بمحاكمة ميدانية..يعني لا وجود لمحامي دافع عن المتهم او طعن بقرار القاضي…لا في امر اعتقال من الناب العام وانا باتحدى حدى يجيب اضبارة قضايا هالمساكين من القصر العدلي يلي يفترض قانونا انو اي مجرم يسجن لازم يتسجل وينعملو ملف فيه..اضابير الشباب كلها بتكون بفرع المخابرات الجوية عند مساعد حيوان معو ابتدائية هو يلي باصدر القرار بالافراج عن المتهم لما بيتعبى السجن وبكون بدهن امكنة جديدة…طبعا الافراج عن يلي ما طلع عليهن شي وقضوا خمس سنين هيك تبلي..يلي عليه شي بينعدم ليفسح مكان لغيرو!! المشكلة بها النوعية من الجحاش بيجوا لينفوا تهمة عن حالهم بقوموا بثبتوا تهمة تانية…هالبيان هاد اعتراف صريح بوجود معتقلين بسجن صيدنايا يلي ازا فاتت يوما ما (لجنة) العفو الدولية لتحقق ما رح تلاقي ولا اضبارة لاي مسجون بالقصر العدلي.. يعني قانونيا الشباب مسجونين بلا تهمة… بهايم!!!