وزير الطاقة القطري : من السابق لأوانه تحديد الحاجة لتمديد اتفاق أوبك

قال وزير الطاقة القطري محمد السادة يوم الأربعاء إن من السابق لأوانه تحديد ما إن كانت هناك حاجة لتمديد أجل الاتفاق بين منتجي النفط داخل أوبك وخارجها على خفض الإنتاج بعد يونيو حزيران لكن السوق تتفاعل بشكل إيجابي معه.
وقال السادة للصحفيين “أعتقد أن السوق تتفاعل بإيجابية إذ يمكن رؤية الانخفاض في المعروض… درجة الالتزام (بالاتفاق) عالية جدا.”
وأضاف أن من المبكر جدا تقييم الحاجة لتمديد الاتفاق نظرا لأن مدته ستة أشهر وأن اجتماع أوبك في مايو أيار سيعطي صورة أفضل للوضع. (REUTERS)
عكس السير
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مافي بديل اصلاً سوف يمددوا الاتفاق ، وهذه الدول الحل لها هي استقدام الخبرات والمهارات من اليابان واستراليا وروسيا احسن ما يفكروني غربي او متأمرك ، ويبدأو بصناعة المشتقات النفطية بسعر محترم وجودة عالية وقتها سوف يغزو الاسواق بمنتجات جديدة من البلاستيك الى زيوت السيارات الى كافة المشتقات النفطية ، خذ مثلاً عنا بلبنان زيت ادنوك الاماراتي سعره يوازي سعر زيت وولف البلجيكي انا كزبون اكييييد سوف اختار الاوروبي لان التقنية افضل لانو زيت السيارات 85% من النفط و 15% مواد كيماوية مضافة تساعد على عامل اللزوجة ودوامها ، بس لو كان السعر بالنص ممكن ينافس وهذا لا يفهموه الخليجيين لان الانسان يفهم متأخر شوي بعد ما يكون فات الخازوق وانفتحت طيزو شقفتين ، هذا اذا يهمهم فتح الاسواق بس لو كانوا مكتفيين ببيع النفط فقط لن يهتموا بكل هذه الامور بس مع الوقت وهذا السعر من النفط غصب عن ابوهم بدهون يهتموا