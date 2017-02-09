إسرائيل تقصف القنيطرة .. و النظام يرد : لن يثنينا ذلك عن مواصلة محاربة الإرهابيين

قالت وكالة أنباء النظام “سانا”، إن الطيران الاسرائيلي قصف يوم أمس منطقة في القنيطرة، دون أن يؤدي ذلك لسقوط ضحايا.

ونقلت الوكالة عن مصدر عكسري نظامي قوله إنه “الطيران الإسرائيلي قام باستهداف مبنى سكني في مدينة البعث بالقنيطرة بصاروخ أطلقته مروحية من خلف تل أبو الندى داخل الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف أن “هذا الاعتداء السافر الذي استهدف منطقة سكنية آمنة لن يثني الجيش العربي السوري عن مواصلة الحرب ضد المجموعات الإرهابية”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا القصف جاء رداً على سقوط قذيفة دبابة مصدرها الأراضي السورية في الجولان.

عكس السير