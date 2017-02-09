إغتيال الأمين العام لحزب الله العراقي في البصرة

اغتال مجهولون في مدينة #البصرة جنوب العراق، الأمين العام لحزب الله العراقي، أحد فصائل الحشد الشعبي العراقي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول، عن مصدر أمني عراقي الخميس.

وقال الرائد جمعة الحمراني إن”الأمين العام لحزب الله العراقي، المنضوي تحت لواء الحشد الشعبي، باسم الموسوي قُتل في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، بعد إطلاق نار من مجهولين، استهدفوا سيارته الخاصة، في منطقة الحيانية وسط محافظة البصرة”.

وأوضح الحمراني أن “إطلاق النار أصاب أيضاً مرافقاً له بجراح خطرة” مضيفاً أن “المسلحين فروا إلى وجهة مجهولة بعد الهجوم”.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاغتيال.

وكان الموسوي أعلن العام الماضي تشكيل مجلس فصائل المقاومه في البصره للتصدي لداعش، محذراً بعض المسؤولين الامنيين في المحافظة من الاساءة لفصائل الحشد الشعبي، والعمل على تكريم المقاتلين.

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