الجامعة العربية : إعدام 13 ألف شخص في سوريا جريمة حرب

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن انزعاجه الشديد مما تضمنه تقرير نشر بوسائل الإعلام يُفيد بوقوع حالات إعدام بحق 13 ألف شخص بأحد السجون السورية، بالإضافة إلى وقائع تعذيب وحشية وغيرها من الممارسات المنافية لحقوق الإنسان.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له إن أبو الغيط أعرب عن الرفض الكامل لهذه الممارسات البشعة المنسوبة إلى النظام السوري.
وأكد أبو الغيط أن ما جاء في التقرير – إن صح – يُمثل إدانة كاملة للحكومة السورية وترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مضيفاً أن الدولة السورية التي ينشدها الجميع يتعين أن تتوخى مبادئ القانون والعدالة وحقوق الإنسان، وأن هذه النوعية من التجاوزات كانت الوقود الذي أشعل الأمور في سوريا حتى وصلت إلى ما نشهده جميعاً من أوضاع مأساوية وتفكك للدولة والمجتمع.
صح النوم بعد ان وصلت الريحة للمريخ شميتموها هذا يدل على ان حساسات الانسانية لدى الجامعة العربية مهنكة وبدا فورمات يمكن لو كان بهايم تدير الجامعة العربية لكان الاداء افضل ولكن نقول صبرا جميلا
ههههههههه شر البلية ما يضحك
ومن يراكم يا جامعة البهائم ومن يسمع لكم و من يعبركم ..رجعو نامو
أقول لأبو الغائط و أشباهه
يا خنازير، ألآن صرتم تنزعجون من الانتهاكات بحق الإنسان
لقد كانت كل العصابات العربية (و التي تسمى مغالطة بالأنظمة) مرتعا خصبا لكل جريمة يمكن تصورها بحق الإنسان و الانسانية و لا تزال.
و انت نفسك أيها المنافق من بقايا نظام مبارك لا بارك الله بكما، كنتم من هؤلاء
لكن منصب كمنصبك في هكذا جامعة تافهة لا يليق بك إلا أن تفعل أنت و أسياد بما تؤمرون
و يظهر بأن وقت حساب آل الرماية قد اقترب، فبدأ العالم المجرم المنافق بالحديث عن جرائم ظلت ترتكب ولا تزال على مدى خمسين عاما من حكم الطائفة المجرمة دون أن ينهق أحدكم ببنت شفة.
ألا تبا لكم و مأواكم سقر إن شاء الله