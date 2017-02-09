الجامعة العربية : إعدام 13 ألف شخص في سوريا جريمة حرب

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن انزعاجه الشديد مما تضمنه تقرير نشر بوسائل الإعلام يُفيد بوقوع حالات إعدام بحق 13 ألف شخص بأحد السجون السورية، بالإضافة إلى وقائع تعذيب وحشية وغيرها من الممارسات المنافية لحقوق الإنسان.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له إن أبو الغيط أعرب عن الرفض الكامل لهذه الممارسات البشعة المنسوبة إلى النظام السوري.

وأكد أبو الغيط أن ما جاء في التقرير – إن صح – يُمثل إدانة كاملة للحكومة السورية وترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مضيفاً أن الدولة السورية التي ينشدها الجميع يتعين أن تتوخى مبادئ القانون والعدالة وحقوق الإنسان، وأن هذه النوعية من التجاوزات كانت الوقود الذي أشعل الأمور في سوريا حتى وصلت إلى ما نشهده جميعاً من أوضاع مأساوية وتفكك للدولة والمجتمع.

عكس السير