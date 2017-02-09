الصحافة الأمريكية وصفته بـ ” الأسطوري ” و وضع اسمه في قاعة شرف .. وفاة أحد أشهر أطباء جراحة القلب السوريين في أمريكا ( فيديو + صور )

توفي، يوم أمس الأربعاء، أحد أشهر أطباء جراحة القلب السوريين، في أوكلاهوما، بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 91 عاماً.

وقالت الباحثة والمعارضة السورية “ريم تركماني”، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، إن حلب نعت البارحة “ابنها المهاجر الدكتور محمد نزيه زهدي شيخ دبس، جراح القلب الرائد والعالمي الذي توفي في أوكلاهوما”.

وأضافت تركماني، في منشورها الذي اطلع عليه عكس السير، أن الصحافة الأمريكية وصفته بالطبيب الأسطوري، ووضعت ولاية أوكلاهوما اسمه في قاعة الشرف.

ووالد الطبيب محمد، هو طبيب العيون زهدي شيخ دبس الذي درس الطب في فيينا وأسس في بيروت عام 1923 مشفى للعيون، ثم أسس مشفى العيون في حلب عام 1939.

عكس السير