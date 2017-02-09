الصحافة الأمريكية وصفته بـ ” الأسطوري ” و وضع اسمه في قاعة شرف .. وفاة أحد أشهر أطباء جراحة القلب السوريين في أمريكا ( فيديو + صور )

توفي، يوم أمس الأربعاء، أحد أشهر أطباء جراحة القلب السوريين، في أوكلاهوما، بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 91 عاماً.
وقالت الباحثة والمعارضة السورية “ريم تركماني”، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، إن حلب نعت البارحة “ابنها المهاجر الدكتور محمد نزيه زهدي شيخ دبس، جراح القلب الرائد والعالمي الذي توفي في أوكلاهوما”.
وأضافت تركماني، في منشورها الذي اطلع عليه عكس السير، أن الصحافة الأمريكية وصفته بالطبيب الأسطوري، ووضعت ولاية أوكلاهوما اسمه في قاعة الشرف.
ووالد الطبيب محمد، هو طبيب العيون زهدي شيخ دبس الذي درس الطب في فيينا وأسس في بيروت عام 1923 مشفى للعيون، ثم أسس مشفى العيون في حلب عام 1939.
عكس السير
قيم الخبر
الله يرحمهو يارب خلونا نعول على الاسطورات السورية بيستحقوا بحث كامل مو بس صورة عالماشي الله يرحموا يارب
الله يرحمه …
للأسف كما جميع الشخصيات صاحبة الانجازات الداعية للفخر, لا نسمع بوجودها و لا تأخذ حقها من عرفان (هذا ان أخذت) إلا بعد الوفاة.
لانو الاعلام تبع القائد الخالد موجه لجورج وسوف وشلة الدبيكة…ما حدا من الدبيكة عندو علم مثلا بشاديا حبال عالمة الفلك بجامعة اوكسفورد..ولا المرحوم حنين مصعب (توفى عام 2014) يلي الامريكان بعدوا مكتشف لقاح الانفلونزا..وفي عندك حاليا وعلى راس عملو اسامة خطيب أستاذ علوم الحاسب في جامعة ستانفورد مؤسس فكرة الروبوت البشري بمنتصف التسعينات يلي اعتمدت شركة هوندا على نتائجو باصدار روبوتها الشهير و Honda ASIMO… اما جورج وسوف منعرف عنو شو بياكل وشو بيشرب..الحق علىيهن هنن شاديا وحنين واسامة لو وقف واحدهن بالحرم الجامعي لجامعتو ومسك ميكروفون وغنى تسلم للشعب يا قائد كنت لقيتو مشهور متل جورج وسوف…اغبياء روحوا عليهن الفرصة!!!
ليش ما كنا نسمع فيه؟ بس كنا نسمع بالقائد الخالد و اسطيرو الخلبيه…
يخربيت هالنظام تبعنا خلى البلد خلف البقر سارح بالقطيع وعم يرعوا بحياتنا لم نسمع بهذا الدكتور وما اكثر هذه الشخصيات السورية المرموقة التي هاجرت ولم يسمع بها احد هذا وان دل فهو يدل على ان النظام وقائده هم محموعة حثالة جاهلين واميين لا يفقهون سوى بعلي الديك وابو وديع الحشاش والامام علي وزينب وقلي وقلتلو الله يخربيتك يا بشار الاسد هذا الدكتور الذي مات في الولايات المتحدة يحمل دكتوراه بدك 50 سنة حتى تستطيع تحملها بس الحمد لله ان دكتوراك بالعيون بتصيب بالعمى يلي يضربك انشاء الله