الفنانة المصرية بوسي : ضربت زوجي و كان يطلب ” حاجات ” مش هينفع اقولها

كشفت الفنانة المصرية بوسي ان طليقها لم يكن يغار عليها.
وقالت بوسي خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “فحص شامل” المذاع على قناة ” الحياة”: “مكنش بيغير عليا والدليل حاجات كتير واضحة حواليا، وناس كتير كانوا بيقولولي احنا مش مصدقين أن جوزك بيطلب منك دا”.
وتابعت بوسي: “كان بيطلب مني حاجات مش هينفع اقولها.. ناس كتير حواليا اشمأزت من الموضوع، لو حد عاكسني مكنش بيقول حاجه”.
كما اشارت بوسي الى أنها ضربت طليقها بيدها بسبب فتاة وقالت: “اهلي كانوا يقولولي انه عصب عصب رجالة مش بنات”.
عكس السير
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ذهب زمن العمالقة ولم يبق إلا الحثالات .
يلعن شكلك شو انك تافهة ٠ يعني يطلب شو !!!! ( فإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا ) ٠