الفنانة المصرية بوسي : ضربت زوجي و كان يطلب ” حاجات ” مش هينفع اقولها

كشفت الفنانة المصرية بوسي ان طليقها لم يكن يغار عليها.

وقالت بوسي خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “فحص شامل” المذاع على قناة ” الحياة”: “مكنش بيغير عليا والدليل حاجات كتير واضحة حواليا، وناس كتير كانوا بيقولولي احنا مش مصدقين أن جوزك بيطلب منك دا”.

وتابعت بوسي: “كان بيطلب مني حاجات مش هينفع اقولها.. ناس كتير حواليا اشمأزت من الموضوع، لو حد عاكسني مكنش بيقول حاجه”.

كما اشارت بوسي الى أنها ضربت طليقها بيدها بسبب فتاة وقالت: “اهلي كانوا يقولولي انه عصب عصب رجالة مش بنات”.

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