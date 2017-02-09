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الفنانة المصرية بوسي : ضربت زوجي و كان يطلب ” حاجات ” مش هينفع اقولها

‏19 ساعة مضت كوكتيل 2 تعليقان

كشفت الفنانة المصرية بوسي ان طليقها لم يكن يغار عليها.

وقالت بوسي خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “فحص شامل” المذاع على قناة ” الحياة”: “مكنش بيغير عليا والدليل حاجات كتير واضحة حواليا، وناس كتير كانوا بيقولولي احنا مش مصدقين أن جوزك بيطلب منك دا”.

وتابعت بوسي: “كان بيطلب مني حاجات مش هينفع اقولها.. ناس كتير حواليا اشمأزت من الموضوع، لو حد عاكسني مكنش بيقول حاجه”.

كما اشارت بوسي الى أنها ضربت طليقها بيدها بسبب فتاة وقالت: “اهلي كانوا يقولولي انه عصب عصب رجالة مش بنات”.

عكس السير

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2 تعليقان

  1. # 5
    فبراير 10, 2017 , 5:18 ص في 5:18 ص

    ذهب زمن العمالقة ولم يبق إلا الحثالات .

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  2. من اللاذقية انا الفرع والباقي أصل
    فبراير 10, 2017 , 8:28 ص في 8:28 ص

    يلعن شكلك شو انك تافهة ٠ يعني يطلب شو !!!! ( فإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا ) ٠

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