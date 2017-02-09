الهلال الأحمر التركي يعتزم فتح مشفيين في إدلب و اعزاز

أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر التركي كرم قنق، عزمهم فتح مستشفى في محافظة إدلب وآخر بمدينة أعزار، السوريتين، على غرار المستشفى الذي افتتحته وزارة الصحة التركية بمدينة جرابلس (شمال).
وفي تصريح للأناضول، قال قنق: “يجري إعداد دراسة الجدوى مع وزارة صحتنا لفتح مسشفيين أحدهما في محافظة إدلب (غرب)، ومدينة أعزاز (شمال)، على غرار المستشفى الذي افتتحناه في جرابلس”، لتضميد جراح المدنيين الذين تم إجلاؤهم من محافظة حلب(شمال).
وتابع: “نسعى لتوفير رعاية صحية جيدة ومنتظمة للمقيمين في المخيمات”.
ولفت إلى أن تركيا تعد الداعمة الوحيد للأسر المقيمة في المخيمات بسوريا، من أجل تخفيف الظروف المعيشية القاسية.
وأضاف: “وصل حتى اليوم 4 آلاف و300 شاحنة مساعدات لأشقائنا السوريين، بينهم ألفين و200 شاحنة أرسلتها المنظمة”. (ANADOLU)
عكس السير
قيم الخبر
اي لكن .. بعد مئات آلاف المعتقلين ومئات آلاف المعاقين و ملايين النازحين داخليا و خارجيا و ملايين المهجرين و اللاجئين السوريين في دول الجوار و غيرها .. و بعد إدخال آلاف الارهابيين من كافة قذارات العالم من ارهابيين و قتلة(الدواعش) من الحدود ما تسمى تركيا الى سوريا بالصوت و الصورة و خراب 90% من البنية التحتية في سوريا كان لازم ما تسمى تركيا تفتح مشفيين في جرابلس و اعزاز لخدمة عناصر جبهة النصر (تابعي تنظيم القاعدة)يلي ما قصروا بخراب سوريا بالاشتراك مع النظام .. اي لكن الثورة قامت في سوريا كرمال نبدل قذارات النصيرية بقذارات أحفاد فخري باشا العثماني يلي قام بتهجير اهل المدينة النبوية المدينة المنورة بقطار و سكة حديد الحجاز يلي اتمول بأموال المسلمين حول العالم .. و يلي فرق الولد عن والده و أمه و شتت عائلات و سكان المدينة المنورة عن بكرة ابيهم و هجرهم الى مصر و العراق و سوريا وما تسمى تركيا حاليا .. شو بتتوقعوا او بتتأملوا من هيك أمة ما تركت موبقة وما ارتكبتها من جنكيز خان لتيمورلنك ملعوني الوالدين يلي ما فاتوا مدينة وما بنوا جبال من جماجم اصحابها مرورا بفخري باشا ملعون الوالدين يلي ما خلا مسلمين بالمدينة المنورة ما هجرهم؟!
صحيح نسيت ازيدكم من الشعر بيت .. هالاولاد الحرام بدل ما عميفتحوا مشافي ليش عميقنصوا المدنيين يلي عميحاولوا يهربوا من قصف الفصائل المتناحرة في سوريا .. المناطق الكوردية و افهمنا انهم اعداءنا و منعتبرهم اعداء رقم1..شو مشان يلي بيفوتوا من طرف ادلب و يلي بيتم قنصهم بدم بارد أثناء محاولتهم عبور السياج الحدودي من سوريا باتجاه ما تسمى تركيا سواء كانوا رجال او نساء او اطفال؟