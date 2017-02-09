الهلال الأحمر التركي يعتزم فتح مشفيين في إدلب و اعزاز

أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر التركي كرم قنق، عزمهم فتح مستشفى في محافظة إدلب وآخر بمدينة أعزار، السوريتين، على غرار المستشفى الذي افتتحته وزارة الصحة التركية بمدينة جرابلس (شمال).

وفي تصريح للأناضول، قال قنق: “يجري إعداد دراسة الجدوى مع وزارة صحتنا لفتح مسشفيين أحدهما في محافظة إدلب (غرب)، ومدينة أعزاز (شمال)، على غرار المستشفى الذي افتتحناه في جرابلس”، لتضميد جراح المدنيين الذين تم إجلاؤهم من محافظة حلب(شمال).

وتابع: “نسعى لتوفير رعاية صحية جيدة ومنتظمة للمقيمين في المخيمات”.

ولفت إلى أن تركيا تعد الداعمة الوحيد للأسر المقيمة في المخيمات بسوريا، من أجل تخفيف الظروف المعيشية القاسية.

وأضاف: “وصل حتى اليوم 4 آلاف و300 شاحنة مساعدات لأشقائنا السوريين، بينهم ألفين و200 شاحنة أرسلتها المنظمة”. (ANADOLU)

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