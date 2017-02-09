” بالخطأ ” .. غارة روسية تقتل و تصيب 14 جندياً تركياً في مدينة الباب

أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، عن مقتل ثلاثة من جنوده “بالخطأ” في غارة روسية على مدينة #الباب.

وأشار الجيش التركي إلى أن 11 جندياً تركياً آخرين أصيبوا بجروح في هذه الغارة.

وقالت رئاسة الأركان العامة التركية، في بيان: “استشهد 3 جنود #أتراك وأصيب 11 آخرون بجروح، إصابة أحدهم خطيرة، نتيجة سقوط قنبلة – أثناء قصف مقاتلات روسية أهدافا لتنظيم داعش الإرهابي – على مبنى كان يتواجد فيه جنود أتراك حوالي الساعة 08.40 (05:40 تغ) من صباح اليوم”.

وأضاف البيان: “أفاد المسؤولون الروس بأن الحادث وقع عن طريق الخطأ، وأعربوا عن حزنهم وتعازيهم في هذه الخصوص”.

وأشار بيان الجيش التركي إلى أنه “يتم التحقيق حول الحادث من قبل الطرفين”، مضيفًا أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب لرئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان عن حزنه وتعازيه”. (ANADOLU)

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