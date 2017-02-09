الرئيسية » أهم الأخبار » بشار الأسد : بعض اللاجئين السوريين في أوروبا إرهابيون حملوا السلاح و قتلوا الناس في وطنهم ( فيديو )

بشار الأسد : بعض اللاجئين السوريين في أوروبا إرهابيون حملوا السلاح و قتلوا الناس في وطنهم ( فيديو )

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان

قال بشار الأسد إن بعض اللاجئين السوريين المقيمين في الدول الغربية إرهابيون حملوا السلاح وقتلوا الناس في وطنهم.

وفي مقابلة مع موقع ياهو نيوز الأمريكي، نشرت الخميس، قال بشار إن صور بعض الأشخاص التي يمكن رؤيتها على الإنترنت، تظهرهم “يحملون بنادق رشاشة أو يقتلون الناس، ومن ثم ترى صورهم كلاجئين مسالمين في أوروبا أو في الغرب عموماً”.

وجاءت تصريحات بشار في سياق تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي حظر دخول لاجئين ومهاجرين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى الولايات المتحدة، خشية من أن يكون بعضهم إرهابيين.

وذكر أن هذه القضية “تتعلق بسيادة الأمة الأمريكية، ولكل دولة الحق بأن تضع أي أنظمة لدخولها”.

وأضاف: “إن مسؤوليتي ليست في أن أطلب من أي رئيس أن يسمح للسوريين بأن يدخلوا بلده ويصبحوا لاجئين فيه.. مسؤوليتي هي استعادة الاستقرار كي أعيدهم إلى سوريا ليجدوا ملاذا في بلدهم”.

مواضيع متعلقة :

عناصر جيش بشار الأسد و شبيحته يزاحمون السوريين في أوروبا .. و ” مجرمون لا لاجئون ” تتولى مهمة فضحهم و العمل على محاكمتهم

قناة تلفزيونية ألمانية : ” شبيحة بشار الأسد ” يعيشون بين اللاجئين في ألمانيا دون أي ملاحقة قانونية ! ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. A
    فبراير 10, 2017 , 12:44 ص في 12:44 ص

    صح معاه حق …..هو بيعرف شو عم يحكي سيادة الرئيس

    رد
  2. كلمة حق
    فبراير 10, 2017 , 12:59 ص في 12:59 ص

    منغولي مفكر حالو زلمة ومصدق حالو عيحكي لسه مابيعرف انو اكتر لقاءات مع وسائل إعلام اجنبية بعد كل مرة بيتمسخروا عَل جدبتو حدا ينصحو ينضب

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017