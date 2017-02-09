بشار الأسد : بعض اللاجئين السوريين في أوروبا إرهابيون حملوا السلاح و قتلوا الناس في وطنهم ( فيديو )

قال بشار الأسد إن بعض اللاجئين السوريين المقيمين في الدول الغربية إرهابيون حملوا السلاح وقتلوا الناس في وطنهم.

وفي مقابلة مع موقع ياهو نيوز الأمريكي، نشرت الخميس، قال بشار إن صور بعض الأشخاص التي يمكن رؤيتها على الإنترنت، تظهرهم “يحملون بنادق رشاشة أو يقتلون الناس، ومن ثم ترى صورهم كلاجئين مسالمين في أوروبا أو في الغرب عموماً”.

وجاءت تصريحات بشار في سياق تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي حظر دخول لاجئين ومهاجرين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى الولايات المتحدة، خشية من أن يكون بعضهم إرهابيين.

وذكر أن هذه القضية “تتعلق بسيادة الأمة الأمريكية، ولكل دولة الحق بأن تضع أي أنظمة لدخولها”.

وأضاف: “إن مسؤوليتي ليست في أن أطلب من أي رئيس أن يسمح للسوريين بأن يدخلوا بلده ويصبحوا لاجئين فيه.. مسؤوليتي هي استعادة الاستقرار كي أعيدهم إلى سوريا ليجدوا ملاذا في بلدهم”.

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