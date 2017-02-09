بعد 5 سنوات .. بشار الأسد يستبدل حمار ثوار حماة بتمثال والده تحت جنح الظلام ( فيديو )

أعاد بشار الأسد تمثال والده الذي أزاله قبل 5 سنوات إلى مكانه، عند ما يعرف بـ “دوار النسر”، في مدينة حماة.

وكان بشار أمر بإزالة تمثال والده في حزيران من العام 2011، خوفاً من تحطيهمه والدعس عليه من قبل المتظاهرين السلميين الذين غصت بهم ساحات المدينة في ذلك الوقت.

وبعد إزالة النظام للتمثال، وضع ثوار حماة حماراً بدلاً عنه، وخلد القاشوش تلك الذكرى بالإنشاد: “نحن الحموية الأحرار بدنا نشيلك يا بشار .. شالوا حافظ حطوا حمار والله حركة ذكية”.

واليوم الخميس، نشرت مصادر إعلامية موالية صورة تظهر إعادة التمثال إلى مكانه الذي احتله الحمار، ووصفت إحدى المصادر الموالية عودته بالقول: “استيقظت حماة على وجود التمثال وكأنه نزل من السماء”، ما يشير إلى أن النظام أعاده تحت جنح الظلام.

واعتاد الموالون بعد اندلاع الثورة على إطلاق اسم “القائد المؤسس” على حافظ الأسد، المجرم الأكبر في تاريخ سوريا منذ استقلالها، والذي حولها بعد أن كانت تسير أولى خطواتها على طريق الديمقراطية، إلى مزرعة خاصة به وبالمقربين منه، وإلى سجن ومسلخ كبير للسوريين.

في المقابل، عبر المتظاهرون والثوار عن قهرهم الذي تم كبته لسنين طويلة بواحدة من أشهر هتافات الثورة “يلعن روحك يا حافظ”، كما قاموا بتمزيق صوره وتحطيم تماثيله المنتشرة كالطاعون في معظم أنحاء البلاد.

الجدير بالذكر أنه في مثل هذه الأيام (شباط) من عام 1982، قتل حافظ الأسد وشقيقه عشرات الآلاف من الحمويين.

عكس السير