عائلة سورية تنقذ مدرسة صغيرة من الإغلاق في هولندا !

كادت مدرسة “فيليبروردوس” في قرية سبايك التابعة لبلدية راينفاردن أن تغلق لولا قدوم عائلة السورية مع تسعة أطفال.

وسائل إعلام هولندية نقلت، بحسب ما ترجم عكس السير، عن متحدث باسم البلدية قوله إن المدرسة تعاني من نقص في عدد الطلاب منذ سنتين لكن قدوم أطفال العائلة السورية للمدرسة زاد عدد التلاميذ ليتجاوز الـ 44.

ويعتبر هذا الرقم هو الحد الأدنى لبقاء المدرسة مفتوحة.

وسيتم إسكان العائلة خلال شهر آذار في منزل خاص، وبحسب المتحدث، فقد تم إسكان عدة عائلات أخرى في راينفاردن.

عكس السير