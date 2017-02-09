ليست فرعاً أمنياً .. ” مدرسة ” في السلمية تفصل طالبتين انتقدتا إدارتها عبر فيسبوك

قالت وسائل إعلام موالية، إن إدراة مدرسة “زينب” بمدينة السلمية، طردت طالبتين بسبب انتقاد الإدارة.

ووفق المعلومات التي نشرتها المصادر الموالية، واطلع عليها عكس السير، فإن الإدارة قامت باصدار “قرار يقضي بفصل الطالبتين حنان خلف ورها شاهين بسبب قيامهما بالتعليق على منشور في فيسبوك ينتقد ادارة المدرسة من خلال تمييزها بين الشعب الصفية وتفضيل شعبة على شعبة اخرى”.

ونقل إعلام النظام عن مدير المجمع التربوي في السلمية قوله انه تم معاقبة الطالبتين بالفصل نتيجة تعليقهم المسيء لإدارة المدرسة وحسب الأنظمة والقوانين تم فرض هذه العقوبة.

واعتبر مدير تربية حماة يحيى المنجد أن هذا القرار عبارة عن اجتهاد شخصي من قبل ادارة المدرسة وقد تم طيه وإعادة الطالبتين.

الجدير بالذكر أن أفرع أمن بشار الأسد اعتقلت عشرات الآلاف من السوريين نتيجة تعليق أو منشور ينتقد النظام ورأسه على مواقع التواصل الاجتماعي.

عكس السير