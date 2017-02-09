مرتبط بالظواهري و بن لادن .. وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد مقتل قيادي في تنظيم القاعدة بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ليلة الأربعاء/الخميس أن القيادي المخضرم في تنظيم القاعدة المدعو أبو هاني المصري قتل السبت في ضربة أميركية في إدلب.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن المصري “كانت لديه ارتباطات بكبار قادة التنظيم بمن فيهم أسامة بن لان وأيمن الظواهري”.

وأضاف البيان “لقد اشرف على إنشاء وتشغيل العديد من المعسكرات التدريبية للقاعدة في أفغانستان في الثمانينيات والتسعينيات كما جند وأدلج ودرب وجهز ألاف آلإرهابيين الذين انتشروا لاحقا في المنطقة والعالم”.

وفي بيانه أعلن البنتاغون أن هذه الضربة سبقتها قبل يوم واحد ضربة أخرى استهدفت مبنى في المحافظة السورية نفسها وأسفرت عن مقتل 10 من عناصر القاعدة.

وأوضح البيان أن الضربة التي نفذت الجمعة “قتلت 10 إرهابيين في مبنى تستخدمه القاعدة لعقد اجتماعات”.

وبحسب البنتاغون فان أبو هاني المصري كان احد مؤسسي جماعة الجهاد الإسلامي المصرية التي كانت “أول تنظيم سني يلجأ في تنفيذ هجماته الإرهابية لانتحاريين يفجرون أنفسهم”. (AFP)

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