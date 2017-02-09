مسؤول أمريكي سابق : الأدلة التي بحوزتنا حول ارتكاب بشار الأسد و مؤسسته العسكرية لجرائم إبادة ” ضخمة “

قال ستيفن راب السفير الأمريكي السابق لشؤون جرائم الحرب، إن الجرائم التي يتم تنفيذها في السجون السورية تتم عبر مؤسسات خاضعة لإمرة بشار الأسد.

جاء ذلك في مقابلة لراب مع CNN حيث قال: “فكرة أن 13 ألف شخص شنقوا بعد محاكمة امتدت لدقيقة أو دقيقتين ما هي إلا جزء من قصة أعتقد أنها تضم أكثر من 50 ألف سوري عذبوا وقتلوا على يد حكومتهم بتوجيهات من أعلى المستويات”.

وأضاف: “كما كلت في السابق وأقول مجددا، هذه جرائم ترتكب بإشراف المؤسسة العسكرية السورية ومؤسسات أخرى تحت إمرة الرئيس السوري، ونوع الأدلة التي بحوزتنا ضخمة يمكنها أن تقود محاكمة واضحة وصريحة على المستوى الدولي”.

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