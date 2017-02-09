مسؤول أمريكي سابق : الأدلة التي بحوزتنا حول ارتكاب بشار الأسد و مؤسسته العسكرية لجرائم إبادة ” ضخمة “

قال ستيفن راب السفير الأمريكي السابق لشؤون جرائم الحرب، إن الجرائم التي يتم تنفيذها في السجون السورية تتم عبر مؤسسات خاضعة لإمرة بشار الأسد.
جاء ذلك في مقابلة لراب مع CNN حيث قال: “فكرة أن 13 ألف شخص شنقوا بعد محاكمة امتدت لدقيقة أو دقيقتين ما هي إلا جزء من قصة أعتقد أنها تضم أكثر من 50 ألف سوري عذبوا وقتلوا على يد حكومتهم بتوجيهات من أعلى المستويات”.
وأضاف: “كما كلت في السابق وأقول مجددا، هذه جرائم ترتكب بإشراف المؤسسة العسكرية السورية ومؤسسات أخرى تحت إمرة الرئيس السوري، ونوع الأدلة التي بحوزتنا ضخمة يمكنها أن تقود محاكمة واضحة وصريحة على المستوى الدولي”.
عكس السير
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لايوجد اجرام واستهتار بحق الشعوب عامة والسوريين خاصة.مثل اجرام نظام الخنزير حافض الاسد الماسوني الخائن.ونظام ذيل الكلب بشوشة الاسد الوريث القاصر.هذا النظام الفاشي الاسدي يتصف بأنه مصاص دماء ولص وشرير وعدو الانسانية.وكثير من الحيوانات رئيفة بالانسانية في حين ان نظام الاسد الاجرامي لايعرف معنى الانسانية
بشار، السيسي، حفتر، المالكي، بامبرس افريقيا، كلها اسماء لمصطلح واحد جرب العربان المحمي من الماسونية اليهودية المسيحية.