مسؤول إيراني : ليست لدينا مشكلة مع السعودية

قال مسؤول إيراني، إن بلاده ليست لها مشكلة مع الممكلة العربية السعودية، وإنهم مستعدون لإجراء لقاءات مع الجانب السعودي.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، عن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي ، قوله ” إن إيران ليست لها أية مشكلة مع السعودية،ونحن مستعدون لإجراء لقاءات مع هذا البلد”.
وحول تهديدات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموجهة لإيران، أشار بروجردي إلى أن هناك احتمالية ضعيفة بخصوص وقوع أشتباك عسكري بين إيران والولايات المتحدة.
وأوضح “إن الأمريكيين يدركون حجم القدرات العسكرية لإيران، لذلك، فإن احتمال نشوب نزاع بين البلدين ضعيف”.
وأشار بروجردي إلى أن إيران ستتصدى لكافة التهديدات، وأن ذلك لا يعني أن بلاده تسعى للحرب.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الأحد الماضي ، خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن إيران هي “الدولة الإرهابية الأولى” في العالم. (ANADOLU)
هؤلاء الناس اراهن انهم لا يعرفون ضميرا ولا ذمة ويعتبر اي منافق امامهم صادقا اذ يعطونك كل يوم رأي وكل واحد منهم يعطيك رأيامختلفا عن الاخر
طبلهم في بيروت يجعل السعودية مسؤولة عن كل مصائب الدنيا وقطاع طرقهم يحرقون السفارة والقنصلية السعوديتان ورعاعهم في لبنان والعراق وايران يهتفون الموت لال سعود ويتهمونها في كل شيء في الارهاب والقتل واساءة ادارة الحج وينذرونهم كل يوم بالثبور وعظائم الامور وهنالك الاف الامثلة مما ذكرت
واليوم يخرج هذا الكاذب الافاق ليعلن ان ليست بينهم وبين السعودية مشكلة فاذا كانت اعمالهم الاجرامية وتصريحاتهم الاشد اجراما فليخبرنا هذا المنافق تلميذ خميني وخامنئي ماذا تكون المشكلات
ومن اهم ايات المنافق اذا حدث كذب وهؤلاء ان صدقت مسيلمة فساصدق واحدا منهم الا لعنة الله على الكاذبين