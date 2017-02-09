مسؤول إيراني : ليست لدينا مشكلة مع السعودية

قال مسؤول إيراني، إن بلاده ليست لها مشكلة مع الممكلة العربية السعودية، وإنهم مستعدون لإجراء لقاءات مع الجانب السعودي.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، عن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي ، قوله ” إن إيران ليست لها أية مشكلة مع السعودية،ونحن مستعدون لإجراء لقاءات مع هذا البلد”.

وحول تهديدات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموجهة لإيران، أشار بروجردي إلى أن هناك احتمالية ضعيفة بخصوص وقوع أشتباك عسكري بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح “إن الأمريكيين يدركون حجم القدرات العسكرية لإيران، لذلك، فإن احتمال نشوب نزاع بين البلدين ضعيف”.

وأشار بروجردي إلى أن إيران ستتصدى لكافة التهديدات، وأن ذلك لا يعني أن بلاده تسعى للحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الأحد الماضي ، خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن إيران هي “الدولة الإرهابية الأولى” في العالم. (ANADOLU)

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