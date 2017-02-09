مصادر إعلامية لبنانية : إنتحار شاب سوري عبر رمي نفسه أمام ” سيارة مرسيدس ” في لبنان ( صور )

قالت مصادر إعلامية لبنانية، إن شاباً سورياً انتحر، يوم الاثنين الماضي (6/2)، عبر رمي نفسه أمام سيارة، في لبنان.

وأفادت صفحة “صحافة مجدل عنجر”، في موقع فيسبوك، أن الشاب “رحيل عطية حمادة”، أقدم على الانتحار “رامياً نفسه أمام سيارة نوع مرسيدس بقياة احد ابناء البلدة في منطقة سهل مجدل عنجر بالقرب من شركة الكهرباء مما ادى الى وفاته”.

وأضافت: “على الفور حضرت القوى الامنية وفرق الدفاع المدني الى المكان وتم نقله الى المستشفى”.

وأوضحت الصفحة أن لديها مقطع فيديو من عائلة الشاب “يوضح أنه هو من أقدم على رمي نفسه امام السيارة ليقتل نفسه خوفا من ان يقتله احد، وذلك بعد مشاكل عائلية بينه وبين اقاربه حيث اقدموا صباحا (الاثنين) على حرق خيمته التي يقيم فيها.

وكانت “صحافة مجدل عنجر” هي المصدر الوحيد للخبر الذي تم إرفاقه بصورتين، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة ما أوردته من معلومات، من مصادر مستقلة أو موثوقة.

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