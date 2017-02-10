ألمانيا : تعويض لمعلمة لم تحصل على وظيفة بسبب حجابها

قضت محكمة ألمانية بتعويض معلمة، لم تحصل على وظيفة في مدرسة ابتدائية ببرلين لأنها كانت ترتدي الحجاب، 8680 يورو (9250 دولار) بسبب تعرضها للتمييز.

وقال قاض بمحكمة العمل الألمانية إن ارتداء الحجاب لا يتسبب في أي توتر بالمدرسة.

كانت المدعية، التي لم يكشف هويتها، استأنفت حكما سابقا لمحكمة رفضت قضيتها، ويمكن للسلطات التعليمية المدنية الطعن على الحكم الأخير.

ويوجد في برلين ما يسمى بـ”قانون الحياد” الذي يفرض على المعلمين وضباط الشرطة والموظفين القضائيين عدم ارتداء ملابس دينية.

لكن القاضية رينات شاودي قالت إن الحكم الذي يعود لعام 2015 من أعلى محكمة في ألمانيا، والذي يحظر ارتداء الحجاب في ولاية “شمال الراين وستفاليا” غربي البلاد، يعتبر تعديا على الحرية الدينية. (SKYNEWS)

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