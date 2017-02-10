أمريكي يربح جائزتي يانصيب في يوم واحد !

في حادثة نادرة من نوعها، ابتسم الحظ لرجل أمريكي من ولاية ساوث كارولاينا مرتين في نفس اليوم حيث ربح مبلغين كبيرين في سحبين منفصلين لليانصيب.

وقالت إدارة اليانصيب الوطنية في ولاية ساوث كارولاينا بأن رجلاً ربح في سحبين لليانصيب إجريا في نفس اليوم مبلغاً و قدره 300 ألف دولار أمريكي.

وبحسب التقارير فإن الرجل اعتاد على سحب اليانصيب بشكل مستمر منذ عشر سنوات وفقاً لشبكة ” 24″ الإماراتية ، وأنه اشترى بطاقة اليانصيب الأولى من منطقة دارلينغون، قبل أن يتوجه إلى منطقة أخرى على بعد ثلاثة أميال لشراء البطاقة الثانية.

وقد عبّر الرجل الذي لم يعرف اسمه بعد، عن سعادته الغامرة للفوز بهذا المبلغ الكبير، وقال بأنه سوف يسدد أقساط منزله كلها، وأنه يفكر في إقامة مشروع يكسب منه الرزق.

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