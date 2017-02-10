إعلام النظام : أزمة محروقات خانقة في اللاذقية ( فيديو )

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شريط الفيديو هو لضرب صمود سورية ضد الكائنات القادمة من الكواكب الاخرى!!!
والله أحيانا بحس بالشفقة على المؤيدين قبل المعارضين لأن بحس أنن في حالة موت سريري يعني دماغ مافي. يابشر صارلكن من الثمانينات وانتوا تعاملوا كالعبيد عن بيت الاسد. اصحوا بقا. شوفوا الناس بأفقر دول العالم كيف عايشين أحسن منكن. أنا زرت حوالي 50 دولة بأربع قارات والله متل جبن السوريين وخوفهم من الحكومة والأمن ماشفت.