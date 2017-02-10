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إعلام النظام : أزمة محروقات خانقة في اللاذقية ( فيديو )

‏14 ساعة مضت أهم الأخبار, حوادث 2 تعليقان

إعلام النظام : أزمة محروقات خانقة في اللاذقية ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. بشار الاسد
    فبراير 10, 2017 , 5:40 ص في 5:40 ص

    شريط الفيديو هو لضرب صمود سورية ضد الكائنات القادمة من الكواكب الاخرى!!!

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  2. سوري
    فبراير 10, 2017 , 12:18 م في 12:18 م

    والله أحيانا بحس بالشفقة على المؤيدين قبل المعارضين لأن بحس أنن في حالة موت سريري يعني دماغ مافي. يابشر صارلكن من الثمانينات وانتوا تعاملوا كالعبيد عن بيت الاسد. اصحوا بقا. شوفوا الناس بأفقر دول العالم كيف عايشين أحسن منكن. أنا زرت حوالي 50 دولة بأربع قارات والله متل جبن السوريين وخوفهم من الحكومة والأمن ماشفت.

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