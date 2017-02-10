إنطلاق مسيرات ذكرى ” انتصار الثورة الإسلامية ” في إيران بإطلاق شعار ” الموت لأمريكا “

انطلقت صباح الجمعة في طهران ومختلف المدن الإيرانية مسيرات مليونية بمناسبة الذكري السنوية الـ38 عاما لانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، رافعة شعارها الرئيسي “الموت لأمريكا”.

وفي العاصمة طهران تلتقي المسيرات التي سوف يشارك فيها كبار المسؤولون الإيرانيون في ميدان ازادي (الحرية) رمز الثورة الإسلامية، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس حسن روحاني كلمة أمام الجماهير بالمناسبة، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.

ويشارك مئات الضيوف الأجانب من عشرات الدول في مسيرات انتصار الثورة الإسلامية. يذكر أن اية الله روح الله الخميني قاد الثورة الإسلامية الإيرانية في عام ، 1979 والتي اطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي. (DPA)

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