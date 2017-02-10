الجبير : الفترة ” الانتقالية ” تعني أنه لن تكون هناك شرعية لمن كان مسؤولاً عن قتل 500 ألف سوري

أكد وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير أن الرياض تطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية القوية مع #أنقره إلى مكان أفضل.

وقال الوزير الجبير في حديث لقناة “تي آر تي “التركية أن نحو 200 مسؤول سعودي وتركي اجتمعوا للعمل على مشاريع أمنية وعسكرية وغيرها.

وحول مفاوضات أستانة السورية علق الجبير قائلا: محادثات أستانة فنية مصممة لتطبيق وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى سورية وهذا ما نريده.

وزاد قائلا بأن طرح فترة انتقالية يعني أنه لن تكون هناك شرعية لمَن كان مسؤولاً عن قتل 500 ألف سوري.

وبشأن إيران أفصح الوزير الجبير قائلا: المملكة تتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران إذا توقفت عن رعاية الإرهاب.. ومتفائلون بدور الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الصدد.

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