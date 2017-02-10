السجن لصحافي سويدي قام تهريب طفل سوري من اليونان إلى السويد

حكمت محكمة مالمو، يوم الخميس، على منتج الأفلام الوثائقية السويدي فريدريك أونفال وفريقه بالسجن لمدة شهرين، إلى جانب 75 ساعة عمل في الخدمات الاجتماعية، بعد أن قاموا بتهريب طفل سوري من اليونان إلى السويد.

وكان الفريق الإعلامي السويدي قام بمساعدة قاصر سوري (15 عاماً)، على الوصول إلى السويد، رغم معرفتهم بأن أوراقه مزورة، وأن الأمر غير قانوني.

ولم يحكم القاضي عليهم لفترة أطول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سويدية وترجم عكس السير، لأنهم لم يستفيدوا مما فعلوه مادياً.

وقال أونفال لراديو السويد إنه سيعترض على القرار، وإنها ليست النهاية ولكنها البداية.

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