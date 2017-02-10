الكشف عن حقيقة تعرض خادمة مغربية لاعتداء في السعودية

أكَّد المتحدث الرسمي باسم شرطة #الرياض في المملكة العربية #السعودية حول ما تم تداوله حول تعرض وافدة مغربية الجنسية، في العقد الثالث من العمر، لإصابات في منزل العائلة التي تعمل لديها في العاصمة السعودية، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأوضح أن العاملة سقطت داخل منزل كفيلها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتها الصحية مستقرة، لافتًا إلى أن الجهات المختصة في الشرطة باشرت إجراءات التحقيق.

واستمعت الشرطة في التحقيقات للوافدة المغربية، بحضور مندوب من سفارة بلادها، لمعرفة دوافع تصرفها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية ، بحسب شبكة أخبار 24 ، مشددًا على عدم أخذ المعلومات إلا من مصادر معتمدة.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الوافدة المغربية منوَّمة في المستشفى، ويتحدث مصور المقطع عن تعرّضها للاعتداء من قبل أهل المنزل الذي تعمل فيه، الأمر الذي نفته الشرطة في بيانها، موضحة الحقيقة.

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