الممثل الأمريكي نيكولاس كايج يبني قبره على طريقة ” الماسونيين “

قرر الفنان الأمريكي العالمي نيكولاس كايج البالغ من العمر 64 عاماً ، بناء قبره من الآن وذلك عبر بناء ضريح هرمي .

وبينما رأى البعض أنها خطوة غير مألوفة، شكك البعض في أهداف اتخاذ شكل الهرم للضريح، ورجح تقرير نشرته صحيفة “دايلي مايل” رأيين لذلك: إما تيمنًا بسلسلة أفلامه “الكنز الوطني” أو لتقليد عادات وأسرار الماسونيين الذي يتخذون من الهرم الذي تعلوه العين رمزًا لهم.

وأيًا كان الجواب الصحيح، فإن نيكولاس نفسه لم يصرح عن الأمر إطلاقًا، وقد تكون خطوته هذه دافعًا لرؤية المزيد من الأضرحة الهرمية حول العالم.

بدوره قال خبير الرموز دوغلاس كيستر، إن أشكال الأضرحة تحتلف من منطقة لأخرى، وقد تلحق توجهًا أو موضة ما، منها مثلا الاقتداء بالحضارة الفرعونية، وهي الموضة التي عمت بعد محاولات نابليون بونابرت احتلال مصر وتأثُر الاوروبيين بالهندسة الفرعونية.

ويقع قبر كايج الفارغ حاليًا في مدينة نيو أورلينز بهرم يبلغ ارتفاعه نحو 3 أمتار وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ويعلو الهرم تعبير “OMNIA AB UNO” اللاتيني والذي يعني:”كل شيىء من واحد”.

ويوجد على الضريح آثار قبلات بأحمر الشفاه تركتها معجبات كايج على ما يبدو أثناء زيارة المقبرة التي ستكون مرقده الأخير عندما يفارق الحياة.

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