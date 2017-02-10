بالفيديو .. مزرعة أميركية بقيمة 450 ألف دولار هدية لمن يكتب مقالة مميزة !

على مدى 18 عاماً، أشرفت مهندسة أمريكية على مزرعتها التي تنتج فيها منتجات عضوية بالكامل، لكنها قررت أخيراً أن تفتح صفحة جديدة في حياتها، وتقدم هذه المزرعة هدية، لمن يفوز في مسابقة المقالة التي تقوم بتنظيمها.

وتقول نورما بيرنز من ولاية نورث كارولينا إن المزرعة كانت كل حياتها خلال السنوات الماضية، لكنها أدركت أخيراً أنها لا تستطيع إنجاز كامل العمل لوحدها، لذلك قررت العودة إلى المدينة، لكنها تريد أن تتأكد أولاً أنها تركت مزرعتها الحبيبة في أيد أمينة.

وعلى الرغم من أن المزرعة تكلفت حوالي 450 ألف دولار، إلا أن نورما لا ترغب ببيعها، وتريد أن تهبها لأي زوجين يشرحان بأفضل طريقة لماذا يجب أن يقع اختيارها عليهما، من خلال مقالة لا تتجاوز 200 كلمة، ويتوجب على المشاركين في المسابقة تقديم مقالاتهم قبل 1 يونيو (حزيران) 2017، مع مبلغ 300 دولار كرسم اشتراك.

وتقول نورما وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “بالنسبة لي ليس هناك في الحياة افضل من جمع الأطعمة العضوية، وأنا أبحث عن زوجين يشتركان معي في هذا التفكير، ولديهما الخبرة والتدريب في مجال الزراعة العضوية. وهما على استعداد للعمل لوقت طويل للعناية بالمزرعة”.

وعندما اشترت نورما وزوجها المزرعة كانت عبارة عن ملكية مهجورة، مع حظيرة بدون سقف ومنزل مهمل وحديقة غير مستصلحة، وأمضيا سنوات في إعادة المزرعة مرة أخرى إلى الحياة، قبل أن تتحول إلى حلم كل مزارع. وبعد وفاة زوجها في 2005، عانت نورما من قيامها بكافة الأعمال لوحدها، بحسب موقع أوديتي سنترال.

واشترطت نورما على الراغبين بامتلاك المزرعة وإدارتها عدة شروط، من بينها امتلاك الخبرة والمهارة اللازمة لمثل هذا النوع من العمل، وكتابة المقالة المطلوبة بشكل مقنع، وأخيراً فقد اشترطت أن تنقل ملكية المزرعة إلى زوجين، لأن تجربتها أثبتت أن شخصاً واحداً لا يستطيع تحمل كامل أعباء العمل بمفرده.

عكس السير