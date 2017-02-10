بوتين : أمامنا عمل كبير للتوصل إلى تسوية عادلة للنزاعات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هناك عملا كبيرا للتوصل إلى تسوية عادلة للنزاعات العديدة قرب بلاده وفي مناطق أخرى في العالم.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها بوتين، بمناسبة يوم الدبلوماسي الروسي، الذي يصادف الجمعة، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وقال: “مازال أمامنا عمل كبير من أجل التوصل إلى تسوية عادلة للنزاعات العديدة، بما في ذلك قرب حدودنا، وفي أجزاء أخرى من الكرة الأرضية”.

وأوضح أن على الدبلوماسية الروسية مواصلة جهودها النشطة، والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار والأمن، في سياق السياسة الخارجية متعددة الاتجاهات.

واعتبر بوتين أن من حق السلك الدبلوماسي الروسي أن يفخر بإنجازاته، مشيراً إلى أن “التحديات التي تواجهها بلادنا لا تصبح أقل تعقيدا، وفي صلب اهتمامنا يجب أن تكون محاربة الإرهاب والتطرف. ولا يمكننا اجتثاث هذه المخاطر إلا بتضافر جهود كافة الدول”.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رسالة تهنئة إلى جميع الدبلوماسيين الروس بهذه المناسبة، عن أسفه لمساعي أولئك الذين يحاولون الحفاظ على هيمنتهم في العالم، بل يلجأون إلى القوة العسكرية الخشنة مباشرة.

بدوره، تحدث السفير الروسي في القاهرة، سيرغي كيربيتشينكو، عن أهمية العيد المهني للدبلوماسيين الروس، كونه تكريسا للقيم التي تعتمد عليها الدبلوماسية الروسية، ومنها، بالدرجة الأولى، العمل على حل المشاكل بالطرق السلمية وتجنب استخدام القوة. (DPA)

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