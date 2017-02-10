ثلاثي ريال مدريد لا يزال مستقبله مع النادي غامضاً

أفاد تقرير اسباني أنّ بقاء ثلاثي #ريال_مدريد، خاميس رودريغيز وإيسكو وألفارو موراتا، مع النادي الملكي ليس مضموناً في ظل فشلهم في فرض أنفسهم ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب زين الدين زيدان.

وذكرت جريدة “ماركا” الإسبانية أنّ نادي ريال مدريد لن يصبر كثيراً على الكولومبي خاميس رودريغيز و الإسبانيين إيسكو وموراتا الذين لم ينجحوا في الموسم الجاري ما كان منتظراً منهم، حتى وإن لم يحصل أيٍ منهم على وقتٍ كافٍ للعب.

وأوضحت ذات الصحيفة، المقربة من نادي ريال مدريد، أنّ الثلاثي مُطالب ببذل جهد كبير بشكل مستمر للحصول على منصب ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

ولفتت “ماركا” أنّ إدارة ريال مدريد لم تبدأ حتى الآن مفاوضات تجديد عقد إيسكو، وذلك بخلاف ما ادعته بعض التقارير الإعلامية، موضحة أنّ المستجدات تُفيد بأن الدولي الإسباني، البالغ من العمر 24 عاماً، لا يتلائم مع طريقة 4-3-3 المفضلة لمدرب الفريق زيدان.

وفيما يخص موراتا فهو يتنافس بكل شراسة مع الثلاثي ” بي بي سي”، أي الفرنسي كريم بن زيمة والويلزي غاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قصد الحصول على دقائق لعب أكثر وفقاً لصحيفة إيلاف ، ومن المرتقب أن تزداد مهمته صعوبة بعد عودة بيل من الإصابة.

وعن وضعية خاميس رودريغيز فهي لم تعرف أي تطور في الأسابيع القليلة الماضية عمّا كانت عليه في شهر ديسمبر الماضي لما كان يرغب اللاعب الكولومبي في الرحيل نحو نادٍ آخر يمنح له فرصة أكبر لتأكيد قدراته.

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