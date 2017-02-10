حلب : معركة ” الباب ” تشهد الاشتباك الأول بين الجيش الحر و ميليشيات بشار الأسد ( فيديو )

سجلت معارك مدينة الباب الاشتباك الرسمي الأول بين الجيش الحر المدعوم تركياً، وميليشيات بشار الأسد، في وقت استمرت فيه فصائل “درع الفرات” مساعيها الرامية للسيطرة على المدينة بشكل كامل.
ومع استمرار تقدم الطرفين على حساب التنظيم في محيط المدينة، اشتبكت فصائل الجيش الحر مع ميليشيات بشار الأسد على جبهة قرية أبو الزندين، في ريف الباب.
وتمكن المقاتلون من الاستحواذ على عربة مدرعة، وقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات النظامية التي حاولت التقدم.
وفي سياق متصل، خسر الجيش التركي يوم الخميس 8 من جنوده، 5 منهم قتلوا على يد التنظيم، وثلاثة قتلوا جراء غارة جوية روسية عن طريق الخطأ.
وقال قائد إحدى الفصائل الرئيسية بالجيش السوري الحر التي تقاتل في الباب لوكالة رويترز، طالباً عدم نشر اسمه “المعارك بدأت قبل قليل لاستكمال ما بدأ بالأمس.”
وأضاف أن القوات في شمال شرق الباب انتزعت السيطرة على قريتين رئيسيتين اضطرت للانسحاب منهما مرارا في معارك سابقة بسبب هجمات انتحارية متعاقبة.
عم يدوس عل علم… شكرا حريه.. أمك يا حمد…
خندق الثوار واحد …يعني الجيش النظامي ووحدات الدفاع ..وجماعات الجيش الحر ..وجماعات روسيا وامريكا وحزب الله كللهم ثوار . .توحدو في خندق واحد ..والوحدة قوة ونصر …فلا تجعلو الخلافات تؤدي لفشلكم
اللهم عليك بالمرتدين و العملاء و النصيرية و جيش مهند و نور
اخوه الحفيانه الا زعل على دعس العلم نظام هذا العلم دمر بلادي وقتل وغتصب شباب وبنات بلادي
وتحت التعذيب استشهد اكثر من ميت الف شخص
هذا النظام الذي يرفع هذا العلم عار على الانسانية
وأي واحد لسعو مع هذا النظام بكون مجرم وسوف يحشر معه يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من ات الله بقلب سليم
وكما قال النبي صل الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب
فل ينظر كلً منا من يحب
نقط انتها
اللهم انصرنا على من عادانا