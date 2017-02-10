راؤول : رونالدو طموح .. و ميسي هو المتعة

أشاد أسطورة ريال مدريد #راؤول_غونزاليس بطموح وتطلع البرتغالي #كريستيانو_رونالدو نحو تطوير نفسه، مشيراً في الوقت ذاته إلى “المنافس الكبير” ليونيل ميسي، قائلاً إن وجوده في الدوري الإسباني “شيء ممتع ومبهج”.

وقال راؤول: “هما لاعبان يرمزان لمرحلة على مستوى عالمي”، مذكراً بأنه لعب إلى جوار كريستيانو لمدة عامي بين 2009 و2010.

وحول كريستيانو، أكد “ما حققه مع الريال، وأن يصبح الهداف التاريخي في مواسم معدودة بتسجيل 50 هدفاً تقريباً في بعضها، طموحه، تطلعه لأن يطور نفسه باستمرار، عدم الاستسلام وبهذه الإمكانات الفنية والبدنية التي يحظى بها، تجعل من الصعب إيقافه”.

وفيما يتعلق بميسي، أوضح “هو المنافس الكبير مثل برشلونة ومن الرائع والممتع وجوده في بطولتنا المحلية، والاستمتاع بما يقدمه عن قرب، إنه لاعب يصنع الفوارق”.

وتابع: “أعتقد أن وجود ميسي وبرشلونة وعلاقة التنافس هذه أمر جيد بالنسبة للفريقين، وأرى أن الريال لن يكون ما هو عليه بدون البرسا والعكس”.

وزار لاعب شالكه الألماني وكوزموس نيويورك السابق، العاصمة المكسيكية لافتتاح مكتب تمثيلي للدوري الإسباني في المكسيك. ( EFE )

عكس السير