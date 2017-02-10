رسمياً .. سواريز يغيب عن نهائي كأس إسبانيا

سيغيب مهاجم نادي #برشلونة الاسباني #لويس_سواريز عن نهائي كأس اسبانيا بعد تلقيه عقوبة الايقاف مبارتين لنيله بطاقة حمراء ورفضه المغادرة الى غرف الملابس في نصف النهائي امام اتلتيكو مدريد.

وتلقى مهاجم الاوروغواي الدولي بطاقة صفراء ثانية في اياب الدور نصف النهائي امام نادي العاصمة الاسبانية الثلاثاء، والذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب كامب نو التابع لبرشلونة ، وتأهل حامل اللقب الى النهائي بنتيجة الذهاب والاياب 3-2.

وقال الاتحاد الاسباني ان سواريز “اخذ الكثير من الوقت لمغادرة ارض الملعب، وعندما قام بذلك بقي في النفق بدلا من الانتقال مباشرة الى غرف تبديل الملابس”، وذلك لتبرير فرض عقوبة الايقاف مبارتين بدلا من مباراة واحدة.

وكان سواريز مسجل الهدف الوحيد لفريقه الاربعاء.

ويلاقي برشلونة الذي يبلغ النهائي للمرة الرابعة تواليا، الافيس في النهائي المقرر في 27 ايار/مايو. وسيغيب سواريز بالتالي عن النهائي، وعن المباراة الاولى في كأس اسبانيا الموسم المقبل.

وكان برشلونة وصل الى النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، فخسر في 2014 امام ريال مدريد 1-2، وفاز في 2015 على اتلتيك بلباو 3-1، وفي 2016 على اشبيلية 2-صفر بعد التمديد.

ويسعى برشلونة الى تحقيق الثلاثية الثانية في ثلاث سنوات، بعدما توج بطلا للدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا في 2015. ( AFP )

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