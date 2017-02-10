روسيا : الطائرات الروسية التي قتلت ثلاثة جنود أتراك بالخطأ في الباب كانت تتحرك بإحداثيات تركية

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن ضربات جوية روسية أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أتراك في سوريا بطريق الخطأ استندت إلى إحداثيات قدمها الجيش التركي لروسيا.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “للأسف استرشد جيشنا في شن ضربات على الإرهابيين بإحداثيات قدمها له شركاؤه الأتراك وما كان ينبغي أن يكون الجنود الأتراك موجودين في هذه الإحداثيات ولهذا وقعت هذه الضربات غير المقصودة.

“كان غيابا للتنسيق في تقديم الإحداثيات. هكذا سأصيغ الأمر”.

وقال الجيش التركي أمس الخميس إن ضربات جوية روسية أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أتراك بطريق الخطأ خلال عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سورية.

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