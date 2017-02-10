ريال مدريد يرفض استضافة نهائي كأس إسبانيا

أكد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن ملعب سانتياغو بيرنابيو لن يكون مؤهلاً لاستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في مايو(أيار) المقبل، نظراً لأعمال الإنشاءات.

وستجمع المباراة المقررة في 27 مايو المقبل طرفي النهائي، برشلونة وألافيس، لكن لم يتحدد بعد ملعب اللقاء، وقال بيريز: “لا يمكن أن تقام مباراة نهائي الكأس على ملعب برنابيو، ستكون هناك أعمال، ويجب أن نلتزم بها”.

ومن المنتظر أن يبدأ النادي في أعمال الصيانة والتجديد بملعب برنابيو مع نهاية الموسم الحالي.

كما تطرق رئيس النادي “الملكي” في حديثه عن حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي، ديفيد دي خيا، ونفى أي تحركات من جانب فريقه لضم الحارس الإسباني.

وشدد رئيس ريال مدريد: “تدور تكهنات بشأن دي خيا، ولن نقوم بتكذيب كل الأمور المتعلقة بالصفقات، لن نبرم أي صفقة جديدة حتى نهاية الموسم، تحديداً في هذه الحالة، لم يتحرك أحد، ونحن سعداء مع الحارس الحالي كيلور نافاس”. ( EFE )

عكس السير