صحيفة : تنسيق أردني روسي لتكرار ” درع الفرات ” في درعا

كشفت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الجمعة، عن وجود اتصالات يجريها الأردن لاستنساخ “درع الفرات” عبر دعم الجيش الحر لطرد تنظيم داعش الإرهابي من ريف درعا بتفاهمات مع روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الأردن يسعى إلى نسخ تجربة “درع الفرات” في ريف درعا عبر دعم فصائل الجبهة الجنوبية في الجيش الحر لمطاردة تنظيم جيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم داعش، والدخول عبر بوابة نصيب الحدودية إلى ريف درعا كما دخلت “درع الفرات” والجيش التركي عبر بوابة جرابلس شمال البلاد.

وتابعت أن عمان تسعى إلى تفاهم مع موسكو التي تقوم بالتنسيق مع النظام لدعم هذه العملية لإقامة منطقة عازلة وإبعاد داعش، وأن الغارة التي شنها الجيش الاردني داخل الأراضي السورية الأسبوع الماضي على مواقع داعش لن تكون الأخيرة.

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