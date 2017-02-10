في البرازيل .. 6 آلاف دولار غرامة صورة ” سيلفي ” مع قرش ! ( فيديو )

فرضت غرامة بقيمة ستة آلاف دولار على شخصين في #البرازيل لمحاولتهما الإمساك بسمكة #قرش لالتقاط صورة معها في شاطئ محمية فرناندو دي نورونيا الوطنية بشمال شرق البلاد.

ووقع الحادث حينما حاولت السيدة إمساك قرش من فصيلة (الأنف السوداء) لالتقاط صورة معه، إلا أن الأخير أفلت نفسه بعضها في أصابعها، في الوقت الذي كان يحاول رفيقها مساعدتها دون التوقف عن التصوير.

وانتهى الأمر بفرض غرامة قوية على السيدة التي حجزت في المستشفى وقطبت أصابعها بأربع غرز نتيجة لعضة القرش. يشار إلى أن قرش (الأنف السوداء) مهدد بالانقراض ودائما ما يعتاد على السباحة بالمناطق غير العميقة.

واعتبر مدير معهد “شيكو مينديش” للتعددية البيئية أن ما حدث من قبل الثنائي “يعد جريمة بيئية”. يذكر إلى أن ارتفاع قيمة الغرامة يرجع لارتكابها في محمية بيئية ومن قبل شخصين. ( EFE )

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