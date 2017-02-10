لوكاكو يدير ظهره لعروض تشيلسي و يجدد مع إيفرتون

أكد وكيل المهاجم البلجيكي #روميلو_لوكاكو، مينو رايولا، أن اللاعب لن يعر اهتماماً لرغبة #تشيلسي في الحصول على خدماته وسيجدد قريباً عقده مع إيفرتون.

وأكد رايولا أن “تجديد اللاعب مع إيفرتون محسوم بنسبة 99.9%”.

وارتبط اسم المهاجم البلجيكي في الأسابيع الاخيرة بكبار إنكلترا و أوروبا مثل تشيلسي وريال مدريد وباريس سان جيرمان وآرسنال، وقال رايولا لقناة “توك سبورت”: “لا توجد أي مشكلة بين اللاعب والنادي.. لازلنا نحاول التفاوض والاتفاق قريباً”.

وانتقل لوكاكو، متصدر هدافي البريميير ليغ هذا الموسم بـ16 هدفاً، من تشيلسي في صيف 2014 إلى إيفرتون مقابل 28 مليون إسترليني. ( EFE )

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