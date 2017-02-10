مارادونا يعلن انضمامه للعمل رسمياً مع ” فيفا “

قال النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا إنه سيعمل رسمياً مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كي تصبح هذه المؤسسة نزيهة وشفافة.

وكتب مارادونا عبر حسابه على فيس بوك: “الآن نعم، وبشكل رسمي.. في النهاية أحقق أحد أحلام حياتي، العمل لصالح فيفا نزيهة وشفافة، مع أشخاص يعشقون حقاً كرة القدم.. ممتن لكل من شجعني على مواجهة هذا التحدي الجديد”.

وجاء التعليق، المكتوب بالإسبانية والإيطالية والإنكليزية، مرفقاً بصورة لمارادونا مع رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو.

وكان بطل العالم السابق مع منتخب الأرجنتين في مونديال 1986 بالمكسيك، كشف في الأسابيع الأخيرة أنه سيكون سفيراً رياضياً لفيفا، وأحد أهدافه هو تطهير الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. ( EFE )

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